Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу объяснил, что Анкара приобрела российские зенитно-ракетные комплексы С-400, поскольку срочно в них нуждалась. Об этом он сказал в интервью газете Zeit, передает РИА «Новости».

США ранее неоднократно критиковали Турцию за то, что она приобрела российские ЗРК, хотя они не интегрируются с системами противоракетной обороны НАТО.

«Они были нужны нам срочно, потому что у нас не было системы ПВО. У нас была проблема даже с покупкой простого оружия в США из-за сомнений в конгрессе. Мы должны были купить у кого-нибудь. Если правительство США даст гарантию, что конгресс позволит, мы купим их [противоракетные] системы Patriot», — рассказал Чавушоглу.