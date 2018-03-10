Совместный митинг, проведенный Национальным советом и партией «Мусават» на стадионе Спортивно-оздоровительного комплекса (бывший стадион «Махсул») в Ясамальском районе Баку, завершился без инцидентов.

Главное управление полиции города Баку распространило заявление в связи с митингом.

Как сообщили Report в ГУП, на митинге, состоявшемся с 15:00 до 17:00, приняли участие в общей сложности 1 500 членов партий Народного фронта Азербайджана, «Мусават» и Азербайджанской народной партии, Мусульманского союза, движения NİDA, а также ряда оппозиционных неправительственных и молодежных организаций.

Случаев грубых нарушений общественного порядка и закона не отмечалось.