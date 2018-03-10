«Если кто-то считает что-либо недостойным для своей семьи, предлагать это обществу недопустимо. Вы, журналисты, должны вести борьбу с подобным явлением».

Как сообщает АПА, об этом во время своего выступления на VII съезде журналистов Азербайджана сказал помощник президента Азербайджана по общественно-политическим вопросам Али Гасанов.

А.Гасанов отметил, что некоторые сбежавшие из страны лица оскорбляют символы страны: «Эти лица получают паспорта зарубежных стран, в которых они остаются, и их начинают инструктировать против Азербайджана. Те, кто имеют обязательства перед соответствующими органами зарубежных стран, обливают грязью Азербайджан.

В азербайджанской прессе подобное замалчивается. Журналисты должны уделить этому особое внимание. Пресса должна защищать наши национальные ценности, символы. От этих людей отказались даже их родители. Пользуясь возможностями «Facebook», эти лица занимаются очернением».

Напомнив о черном списке рэкет-изданий, составленном Советом прессы, А.Гасанов пригласил работающих там лиц встать на правильный путь: «Собирать компромат и шантажировать людей нехорошо. У этого нет конца. Поставьте себя на место тех людей, которым вы угрожаете. Я не веду борьбу с этими людьми, а призываю их встать на правильный путь. Совет прессы должен защищать принятые им этические нормы. Считаю, наступило время принять закон «О Совете прессы».

А.Гасанов добавил, что сотрудники медиа-органов, находящихся в «черном списке» Совета прессы, не будут включены в список лиц, которым будут предоставляться квартиры.

Помощник президента также отметил неправильность отказа партий от господдержки: «Представители партий, чьи финансовые источники неизвестны, и которые живут лучше всех, не имеют права критиковать и обвинять».