Избраны председатель Совета прессы и члены правления Совета.

Как сообщает Minval.az, в связи с этим на VII съезде журналистов Азербайджана было проведено голосование, в результате которого Афлатун Амашов вновь был избран председателем Совета прессы.

Сформирован состав правления Совета из 11 журналистов (Афлатун Амашов, Вюгар Рагимзаде, Умуд Рагимоглу, Рашад Маджид, Айдын Гулиев, Акиф Ашырлы, Рауф Арифоглу, Эльчин Мирзабейли, Айнур Джамалгызы, Бахтияр Садыгов, Бахаддин Газиев), 7 представителей общественности (Вюгар Сафарли, Мушфиг Алескерли, Агиль Аббас, Джаваншир Фейзиев, Хикмет Бабаоглу, Ильхам Исмаилов, Ядигяр Мамедли) и 5 представителей информационных интернет-ресурсов (Вюсаля Маиргызы, Азер Хасрат, Нияз Нифтиев, Рахман Гаджиев, Анар Иманов).