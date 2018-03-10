Военный парад, проведение которого поручил организовать президент США Дональд Трамп, пройдет 11 ноября в Вашингтоне, в национальный праздник страны — День ветеранов, сообщает телекомпания CNN.

Телекомпания ссылается на документ, который попал в её распоряжение. Документ был направлен Пентагоном председателю Комитета начальников штабов США, который отвечает за планирование мероприятия.

Как отмечает CNN, в нем указывается, что в параде не будет участвовать тяжелая гусеничная техника, а “только колесные транспортные средства”. Такие ограничения будут сделаны для того, чтобы “минимизировать ущерб местной инфраструктуре”, в том числе дорожному покрытию, говорится в документе.

Согласно планам, парад пройдет от Белого дома до Капитолийского холма, где располагается здание Конгресса США. Трамп, как ожидается, будет наблюдать за парадом на смотровой площадке, которая будет построена рядом со зданием Конгресса. В конце парада над Вашингтоном должны пролететь самолеты ВВС.

В середине февраля руководитель административно-бюжетного Управления Белого дома Мик Малвейни заявил, что стоимость этого мероприятия может обойтись бюджету страны на сумму от 10 млн до 30 млн долларов США, в зависимости от числа военнослужащих и задействованной техники.

Последний раз военный парад проводился в столице США в 1991 году в честь победы в войне в Персидском заливе. В нем приняли участие около 8 тыс. военнослужащих, вашингтонскими улицами проехала техника, участвовавшая в военных действиях, прошли представители различных родов войск, музыканты из военных оркестров, также была задействована и авиация.

За действом наблюдали около 200 тысяч зрителей. Парад обошелся бюджету примерно в 12 млн долларов на тот момент, а в пересчете на сегодняшний день его стоимость составила бы примерно 22 млн долларов.