Основатель компаний SpaceX и Tesla Илон Маск разместил в своем Twitter отрывок видеопрезентации, которая демонстрирует электробус для подземных тоннелей.

Как передает РБК, разработкой проекта занимается еще одна компания Маска, The Boring Company. Компания сделает приоритет на пешеходов и велосипедистов, нежели на автомобилистов при использовании системы подземных тоннелей, по которым будет двигаться новый электробус. По словам Маска, «это вопрос вежливости и справедливости». «[Сеть тоннелей] будет приспособлена для автомобилей, но только после того, как будут удовлетворены все персонализированные потребности общественного транспорта. Первыми должны быть те, кто не может позволить себе машину», — написал Маск.

По его словам, The Boring Company создаст множество маленьких станций «размером с одно парковочное место» для подземных электробусов по всему городу, чтобы подвозить клиентов прямо к месту назначения. Такая система «органично впишется в структуру города», в отличие от небольшого количества больших станций, как в метрополитене.

Илон Маск является изобретателем проекта системы сверхскоростных поездов Hyperloop, который пока что не реализован. В 2014 году стартап Hyperloop One начал развитие проекта и в августе 2017 года специалисты смогли разогнать поезд до 310 км/ч. В июле 2017 года Маск заявил, что власти Нью-Йорка одобрили постройку тоннеля Hyperloop, который соединит город с Филадельфией, Балтимором и Вашингтоном. По словам Маска, поездка из одного конца маршрута в другой займет 29 минут.

Better video coming soon, but it would look a bit like this: pic.twitter.com/C0iJPi8b4U

— Elon Musk (@elonmusk) 9 марта 2018 г.