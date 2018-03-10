С начала 2018 года рост на первичном рынке недвижимости Баку составил три процента.

Об этом сказал в субботу журналистам генеральный директор консалтинговой компании MBA Group, председатель правления Общества оценщиков Азербайджана Нусрет Ибрагимов.

«В течение февраля первичное жилье подорожало более, чем на один процент, а с начала года — на три процента. Полагаю, что эта тенденция, в целом, будет продолжена до конца года», — сказал эксперт.

По словам Ибрагимова, сезонный рост наблюдается также на земельном рынке. В то же время наблюдается спад на рынке вторичного жилья.

На автомобильном рынке, по его словам, с начала года наблюдался рост, однако в феврале зафиксирован спад в 1,8 процента, связанный со стабилизацией цен.