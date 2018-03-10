В связи с президентскими выборами, намеченными на 11 апреля, были зарегистрированы еще 3 кандидата.

Как сообщает АПА, это решение было принято сегодня на заседании Центральной избирательной комиссии.

На пост президента были выдвинуты кандидатуры Фараджа Гулиева от Партии национального возрождения, Хафиза Гаджиева от партии Муасир Мусават и Рази Нуруллаева от инициативной группы народнофронтовцев.

Отметим, что ранее ЦИК были утверждены кандидатуры Ильхама Алиева от партии «Ени Азербайджан», Захида Оруджа по его собственной инициативе, Араза Ализаде от Социал-демократической партии Азербайджана и Гудрата Гасангулиева от Партии единого народного фронта.

Напомним, на пост президента АР была утверждена кандидатура 15 лиц.