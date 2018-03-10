Президент России Владимир Путин рассказал, что хочет оставить после себя устойчивую страну со сбалансированной демократией.

Об этом президент РФ сказал в интервью телеканалу NBC, текст которого опубликован на сайте Кремля.

«Я просто уверен, что Россия приобретет дополнительную мощную динамику развития, будет устойчивой, со сбалансированной демократией, с хорошими перспективами использования последних достижений технологической революции. Мы будем и дальше работать над совершенствованием нашей политической системы, судебной системы», — сказал Путин.