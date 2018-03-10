Президент РФ Владимир Путин заявил, что не контролирует публичные высказывания своего пресс-секретаря Дмитрия Пескова, отметив, что тот иногда «несет пургу». Об этом Путин сказал в интервью американскому телеканалу NBC, расшифровка которого опубликована на сайте президента РФ.

Журналист задал Путину вопрос о заявлении советника Кремля по вопросам киберпространства Андрея Крутских на тему того, что Россия «будет на равных говорить с американцами в информационном пространстве». Журналист попросил президента РФ разъяснить, что Крутских имел в виду.

«Какой‑то человек сказал о своем отношении к нашим контактам и работе в определенной сфере с нашими зарубежными партнерами, в данном случае США. Да я понятия не имею, что он сказал. Вы у него и спросите тогда, что он имел в виду. Неужели Вы думаете, что я контролирую все?» — ответил Путин.

На реплику журналиста о том, что Крутских — советник администрации президента по кибервопросам, российский лидер заявил: «Ну и что?У нас две тысячи сотрудников администрации, неужели Вы думаете, что я каждого контролирую? Вон Песков сидит напротив, мой пресс-секретарь, он несет иногда такую «пургу», я смотрю по телевизору и думаю: чего он там рассказывает? Кто ему это поручил?».

«Я понятия не имею, что он сказал, ну Вы у него спросите. Вы думаете, что я должен комментировать все, что говорят сотрудники администрации либо правительства, что ли? У меня своя работа», — добавил Путин.