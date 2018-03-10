Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на завтра.

Согласно сообщению Национального департамента гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов, 11 марта в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, на отдельных территориях временами дожди. Будет преобладать северо-восточный ветер.

Ночью температура воздуха на Абшеронском полуострове составит 4-6, днем 8-12, в Баку ночью 4-6, днем 10-12 градусов тепла.

Атмосферное давление составит 764 мм ртутного столба, относительная влажность 70-80%.

11 марта в районах Азербайджана в основном без осадков, однако ночью и утром местами туман и моросящий дождь. На отдельных территориях Большого Кавказа местами ожидаются дожди, на горных территориях снег. Ветер восточный.

Ночью температура воздуха составит 3-8, днем 11-16 градусов тепла, в горах ночью ожидается от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла, днем 4-9 градусов тепла.

МЭПР предупреждает, что с полудня 12-го по утро 13 марта в некоторых районах ожидаются местами дожди, на горных территориях снег, местами интенсивный. Западный ветер 12 марта временами будет усиливаться. Уровень воды в реках может подняться.