Суд в США приговорил годам тюрьмы бизнесмена Мартина Шкрели за мошенничество, сообщает NY Daily News

34-летний Шкрели перед вынесением приговора «плакал как ребенок».

«Это моя вина. Я не жертва здесь», — сказал он.

Как сообщил журналистам после объявления приговора адвокат Шкрели Бенджамин Брафман, защита разочарована семилетним сроком, но признал, что «очевидно, могло быть гораздо хуже».

Шкрели стал широко известен в США после того, как его компания выкупила патент на редкое лекарство, а затем подняла цену на данный препарат в десятки раз. Процесс касается не этого скандала, а обвинений в том, что Шкрели на протяжении ряда лет обманывал инвесторов и использовал мошеннические схемы, выведя 11 миллионов долларов из собственной компании Retrophin.

В августе 2017 года суд в США признал Шкрели виновным в мошенничестве. Бизнесмен обвинялся по восьми пунктам. В итоге жюри присяжных после пяти дней обсуждений признало его виновным в трех пунктах, включая мошенничество с ценными бумагами и заговор с этой целью.