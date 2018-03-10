Следователи в Дагестане возбудили уголовное дело по факту убийства сотрудника Росгвардии и местного жителя, в данном преступлении подозревают полицейского.

Об этом ТАСС сообщил представитель пресс-службы республиканского СУ СКР.

«Дело возбуждено по статьям «Незаконный оборот оружия» и «Убийство двух и более лиц», — сообщил собеседник агентства.

По версии следствия, 9 марта на окраине села Герга Каякентского района старший сержант полиции в ходе скандала выстрелил в двух человек — сотрудника управления вневедомственной охраны Росгвардии по Дагестану и жителя Махачкалы. Оба мужчины скончались на месте.