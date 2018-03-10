Председатель Совета прессы Афлатун Амашов в своем выступлении на VII съезде Совета отметил факт роста жалоб количества жалоб, поступивших в Совет прессы Азербайджана за последние 15 лет. Количество этих обращений дошло до 12 тысяч. И в 70 процентах жалоб правда была на стороне сотрудников СМИ, сообщает Minval.az.

Как заявил Амашов, критикующие Совет прессы утверждают, что он больше защищает государственных чиновников, чем журналистов: «На самом деле это ложь, тем более, что за последние 15 лет большинство проблем журналистов было решено. СМИ получают государственную поддержку. Азербайджанские СМИ значительно развились экономически. Укреплена материально-техническая база редакций. СМИ следует расширить рынок рекламы».

А.Амашов также отметил, что следует направить обращение президенту Азербайджана, с просьбой освободить заключенных журналистов от оставшейся неотбытой части наказания.