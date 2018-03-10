Никто и никогда не сможет победить азербайджанское государство. Никто не может заставить азербайджанское государство отказаться от национальных принципов и идей, заявил помощник президента Азербайджана по общественно-политическим вопросам Али Гасанов, выступая на VII съезде Совета прессы, сообщает Minval.az.

А Гасанов отмел так же, что народ Азербайджана сильнее с президентом Азербайджана и его волей.

«Мы сильнее с нашей национальной армией, которая обеспечивает безопасность нашего государства. Азербайджан силен с его журналистами», — сказал Али Гасанов.