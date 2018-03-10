Предотвращена попытка незаконного пересечения государственной границы четырьмя иностранцами и одним гражданином Азербайджана.

Как сообщили АПА в пресс-службе Госпогранслужбы, 8 марта на служебной территории пограничного отряда Гейтепе при попытке перейти из Азербайджана в Исламскую Республику Иран были задержаны 3 нарушителя госграницы — граждане Шри-Ланки Синниайаппилаи Дадис (Sinnaiyappilai Dadees) 1988 г.р., Синниайаппилаи Жагатхисан (Sinnaiyappilai Jagatheesan) 1982 г.р., Живатхасан Ашуими (Jeevathasan Ashuimi) 1995 г.р.

В тот же день на служебной территории пограничного отряда Шамкир была задержана нарушившая государственную границу Грузия-Азербайджан Букавадзе Сара Ровшан гызы (1999 г.р.).

9 марта при попытке нарушить азербайджано-иранскую границу была задержана гражданка Узбекистана Ержашева Мавхудхов Гафуровна (1989 г.р.).

В связи с данными фактами продолжаются оперативно-следственные мероприятия.