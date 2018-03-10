В настоящее время Азербайджанская Республика, имеющая сильный экономический и финансовый потенциал, оказывает всестороннюю поддержку развитию всех областей, в том числе средств массовой информации.

Как сообщает Report, об этом говорится в обращении президента Азербайджана Ильхама Алиева, адресованном VII съезду Совета прессы. Обращение президента зачитано его помощником Али Гасановым.

«Значимость наших национальных информационных ресурсов растет во всем мире, конкурентоспособность повышается», — подчеркнул глава государства.