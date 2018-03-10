Как сообщает АПА, в Железнодорожной больнице Рустамовой Севги Шакир гызы (1993 г.р.) была проведена операция кесарево сечения. После операции ребенок скончался. Состояние женщины оценивается как нормальное.
По факту ведется расследование.
Как сообщает АПА, в Железнодорожной больнице Рустамовой Севги Шакир гызы (1993 г.р.) была проведена операция кесарево сечения. После операции ребенок скончался. Состояние женщины оценивается как нормальное.
По факту ведется расследование.
Дата: 2018/03/10 11:00
Раздел: Азербайджан, Наша жизнь
Просмотров:
87
Председатель Совета прессы Афлатун Амашов в своем выступлении на VII съезде Совета отметил факт роста жалоб количества жалоб, поступивших в
Никто и никогда не сможет победить азербайджанское государство.
9 марта в СМИ был опубликован финансово-консультационный портал GOBankingRates опубликовал очередной топ-50 стран, в которых расходы на
Предотвращена попытка незаконного пересечения государственной границы четырьмя иностранцами и одним гражданином Азербайджана.
В настоящее время Азербайджанская Республика, имеющая сильный экономический и финансовый потенциал, оказывает всестороннюю поддержку развитию всех областей,
С 9 по 10 марта органами внутренних дел было зафиксировано 108 преступлений, из которых 28 были раскрыты
Стартует VII съезд Совета прессы (СП) Азербайджана.
На территории Хазарского района столицы был зарезан мужчина Report сообщает, что на территории, известной как «Свиной совхоз»
В городе Хырдалан Абшеронского района автомобиль сбил переходившего дорогу сотрудника полиции.