В Гяндже умер новорожденный ребенок.

Как сообщает АПА, в Железнодорожной больнице Рустамовой Севги Шакир гызы (1993 г.р.) была проведена операция кесарево сечения. После операции ребенок скончался. Состояние женщины оценивается как нормальное.

По факту ведется расследование.