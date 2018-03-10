В устав Совета прессы Азербайджана внесены поправки в связи с расширением состава правления.

Согласно поправке, правление Совета будет состоять из 11 журналистов, 7 представителей общественности и 5 представителей информационных ресурсов интернета, в общей сложности 23 члена. Ранее в правление входило 17 членов.

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Выступивший на VII съезде журналистов Азербайджана профессор Бакинского государственного университета Джахангир Мамедли заявил, что азербайджанские журналисты должны вести борьбу с теми, кто выступает против нашего государства и его символов. Так же Дж. Мамедли замел, что против Азербайджана из-за рубежа ведется заказная клеветническая кампания, и азербайджанские журналисты, проявляя гражданскую позицию, должны дать достойный отпор: «В некоторых зарубежных странах отдельные лица ведут против Азербайджана клеветническую кампанию.

Дж. Мамедли подчеркнул важность усиления борьбы с журналистами-рэкетирами: «Есть такие журналисты-рэкетиры, которые требуют деньги у директоров школ, работающих в прифронтовой зоне под ракетными и пулеметными обстрелами. А какой чести, а каких принципах здесь можно говорить?! Этому надо положить конец. Борьба с такими журналистами должна быть усилена в рамках закона». ==============

Стартует VII съезд Совета прессы (СП) Азербайджана.

Как сообщает Minval.az, в съезде примет участие 241 представитель из 166 организаций-членов СП.

На съезде будут заслушаны и обсуждены отчеты председателя Совета прессы и Контрольно-ревизионной комиссии, избран новый состав правления Совета.

В повестку съезда включен вопрос расширения состава правления. В связи с этим оргкомитет предложил увеличить число членов правления с 17 до 23-х. В этих целях составлен единый избирательный бюллетень, в который включен 51 кандидат, в том числе выдвинутые организациями-членами СП 24 журналиста, 18 представителей общественности, а также 9 представителей информационных ресурсов интернета.

Если участники съезда примут поправку к Уставу, будет сформирован состав правления из 11 журналистов, 7 представителей общественности и 5 представителей информационных ресурсов интернета. Кроме того, в качестве резервных членов будут избраны 2 журналиста, 2 представителя общественности и 2 представителя информационных ресурсов интернета.