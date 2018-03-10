Все трое заложников в доме ветеранов в Калифорнии погибли.

По информации телеканала KTVU. , захвативший их злоумышленник тоже мертв. По предварительным данным, мужчина убил заложников, а затем застрелился. Другие подробности пока не приводятся.

Напомним, что 9 марта неизвестный мужчина в бронежилете и вооруженный автоматическим оружием проник в здание в городе Юнтвиль. и взял трех заложников в доме для ветеранов в американском штате Калифорния.

По данным департамента по делам ветеранов, учреждение в Юнтвиле является одним из самых крупных в США, в нем проживают около 1 тысячи человек.