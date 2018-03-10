Король Саудовской Аравии Салман ибн Абдул-Азиз Аль Сауд пообещал построить в Ираке стадион на 135 тысяч мест.

Согласно информации сhampionat.com, это решение было принято после товарищеского матча между сборными Ирака и Саудовской Аравии, который состоялся 28 февраля в Ираке и завершился победой хозяев поля со счётом 4:1.

Правительство Ирака подтвердило намерение короля Саудовской Аравии построить стадион в стране. Этот шаг отражает улучшение отношений между государствами, которые десятилетиями находились в ссоре и возобновили дипломатические отношения лишь в 2016 году.

Отметим, что Стадион Первого Мая в столице Северной Кореи Пхеньяне вместимостью 150 тысяч человек является самым большим стадионом в Азии и во всём мире. Стадион был построен в 1989 году для проведения XIII фестиваля молодёжи и студентов.