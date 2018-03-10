Президент России Владимир Путин заявил, что США постоянно вмешиваются в выборы в России. Об этом он рассказал в ходе интервью телеканалу NBC News.

«Мы представителям США говорим недавно на самом высоком уровне: «Вы постоянно в нашу политическую жизнь вмешиваетесь». Представляете, они даже этого не отрицают», — сказал он.

Российский лидер в очередной раз подчеркнул, что Москва не вмешивается в выборы в США. «У нас есть принципы, которые заключаются в том, что никому не позволять вмешиваться в наши внутренние дела. И мы не вмешиваемся в дела других. Мы не ставим перед собой такую цель, как вмешательство в выборы. Мы не видим, какой цели мы можем достичь, предпринимая подобное вмешательство. Нет у нас такой цели. Давайте представим, что мы поставили перед собой цель вмешаться. Ради чего? Вмешаться только для того, чтобы вмешаться? С какой целью?», — утверждает он.

Помимо этого, Путин возложил ответственность за испорченные российско-американские отношения на США.

Слова Путина даны в обратном переводе с английского.

Ранее российский лидер предположил, что россияне, которых спецпрокурор США Роберт Мюллер обвинил во вмешательстве в американские выборы, могли работать на США. «Они могут, будучи русскими, работать на американские компании. Может быть, кто-то из них работал на кого-то из кандидатов», — сказал Путин и подчеркнул, что среди обвиненных «с таким же успехом» могли оказаться и американцы.

Офис спецпрокурора США Роберта Мюллера 16 февраля опубликовал список россиян, которые, по мнению расследования американской стороны, причастны к вмешательству в выборы в США. В списке значатся 13 человек и организаций, в том числе бизнесмен Евгений Пригожин и располагающееся в Санкт-Петербурге Агентство интернет-исследований. Вашингтон и прежде неоднократно обвинял Россию во вмешательстве в американские выборы, однако российская сторона отвергает все обвинения.