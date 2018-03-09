Вот уже несколько дней, как отечественные СМИ сообщают о романе азербайджанской певицы Рои Айхан с сыном Национального героя Азербайджана, генерал-лейтенанта Ровшана Акбарова — 28-летним Тельманом.

По информации сайта bizimyol.info, Р.Акбаров опроверг эти сообщения.

«Этим журналистам делать нечего. Пусть лучше пишут о Родине. Я знаю, кем распускаются такого рода досужие сплетни, говорил с сыном. Никакого отношения к Рое он не имеет. Конечно, он, как и всякий другой, может сфотографироваться вместе с ней, как с популярной певицей.

Между прочим, брат Рои служил при мне и сфотографировался во время присяги в моем присутствии. Там были сотни родителей, и Роя ханум тоже. Такого рода разговоры никому не нужны. Я думаю только о том, как освободить наши земли, жду приказа Верховного главнокомандующего. Сегодня наша армия очень сильна, вот о чем нужно писать, а не разную ерунду», — возмущенно заявил генерал.