Первый вице-президент Азербайджанской Республики Мехрибан Алиева и вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева побывали в Центре талассемии.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, первый вице-президент Мехрибан Алиева была проинформирована о работе, проделанной до сегодняшнего дня в Центре, построенном в рамках программы Фонда Гейдара Алиева «Во имя жизни без талассемии», лечении больных.

Директор Центра талассемии Валех Гусейнов подчеркнул, что Центр, сданный в эксплуатацию в 2009 году, играет важную роль в лечении страдающих этим заболеванием, стал большой поддержкой для пациентов и их семей с моральной точки зрения.

Было сообщено, что реформы, проводимые в Центре талассемии, работа по усовершенствованию медицинских услуг, оказываемых больным талассемией, подготовленные меры для усиления материально-технической базы Центра играют значимую роль в лечении больных талассемией, а также профилактике этого заболевания.

Было отмечено значение предоставления согласно соответствующему Указу Президента Азербайджана Республиканскому центру талассемии, находящемуся в подчинении Министерства здравоохранения, статуса юридического лица публичного права с точки зрения расширения его деятельности и оказания услуг не только больным талассемией, но и другим пациентам, страдающим заболеваниями крови.

Первый вице-президент Азербайджанской Республики Мехрибан Алиева и вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева побеседовали с детьми, проходящими лечение в Центре, поинтересовались ходом их лечения.

Мехрибан Алиева отметила, что вопросы здравоохранения и социальные вопросы являются приоритетными в деятельности Фонда Гейдара Алиева, подчеркнула, что с этой точки зрения он оказывает поддержку лечению больных талассемией, в том числе проводимой на государственном уровне просветительской работе по профилактике этого заболевания.