Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о награждении военнослужащих Внутренних войск министерства внутренних дел Азербайджанской Республики.

Согласно распоряжению, в связи с 26-й годовщиной создания Внутренних войск министерства внутренних дел Азербайджанской Республики, за участие в обеспечении территориальной целостности государства, проявленное в бою мужество, отличие при выполнении служебных обязанностей и заданий, поставленных перед воинской частью, глава государства распорядился о награждении следующих военнослужащих:

медалью «За отвагу»

Гасымова Юсифа Тельман оглу — лейтенанта (посмертно)

Абуталыбова Вугара Эльман оглу — солдата (посмертно)

медалью «За военные заслуги»

Мамедова Асафа Искендер оглу — полковника-лейтенанта

Бахтиярова Дильгама Хуршуд оглу — полковника-лейтенанта

Гасымова Юниса Низами оглу — полковника -лейтенанта

Кязымова Бахруза Джахангир оглу — полковника-лейтенанта

Агаджанова Аждара Меджлум оглу — полковника-лейтенанта медицинской службы

Мустафаева Азера Низами оглу — майора

Атакишиева Кямрана Шаджеддин оглу — майора

Оруджева Анара Бахтияр оглу — майора

Рустамова Эмиля Эльдар оглу — майора

Тарышова Эльнура Айдын оглу — майора

Мехдиева Юсифа Наги оглу — майора

Нахмедова Акифа Фейзулла оглу — майора

Шахралиева Физули Захид оглу — капитана

Махмудова Анара Захид оглу — старшего лейтенанта.