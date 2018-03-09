Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о награждении военнослужащих Внутренних войск министерства внутренних дел Азербайджанской Республики.
Согласно распоряжению, в связи с 26-й годовщиной создания Внутренних войск министерства внутренних дел Азербайджанской Республики, за участие в обеспечении территориальной целостности государства, проявленное в бою мужество, отличие при выполнении служебных обязанностей и заданий, поставленных перед воинской частью, глава государства распорядился о награждении следующих военнослужащих:
медалью «За отвагу»
Гасымова Юсифа Тельман оглу — лейтенанта (посмертно)
Абуталыбова Вугара Эльман оглу — солдата (посмертно)
медалью «За военные заслуги»
Мамедова Асафа Искендер оглу — полковника-лейтенанта
Бахтиярова Дильгама Хуршуд оглу — полковника-лейтенанта
Гасымова Юниса Низами оглу — полковника -лейтенанта
Кязымова Бахруза Джахангир оглу — полковника-лейтенанта
Агаджанова Аждара Меджлум оглу — полковника-лейтенанта медицинской службы
Мустафаева Азера Низами оглу — майора
Атакишиева Кямрана Шаджеддин оглу — майора
Оруджева Анара Бахтияр оглу — майора
Рустамова Эмиля Эльдар оглу — майора
Тарышова Эльнура Айдын оглу — майора
Мехдиева Юсифа Наги оглу — майора
Нахмедова Акифа Фейзулла оглу — майора
Шахралиева Физули Захид оглу — капитана
Махмудова Анара Захид оглу — старшего лейтенанта.