В Пхёнчхане (Южная Корея) прошла церемония открытия XII зимних Паралимпийских игр.

Соревнования продлятся до 18 марта. В турнире примут участие 567 атлетов.

На Олимпийском стадионе в Пхёнчхане прошла церемония открытия Паралимпийских игр — 2018. Несмотря на холод, арена, рассчитанная на 35 тыс человек, была заполнена примерно на три четверти. Организаторы вручили зрителям набор из пледа, шапки, согревающих пакетов и непродуваемого пончо.

Церемония открылась перфомансом корейских музыкантов на традиционных барабанах bin-ryu, который символизировал сердцебиение спортсменов. С древних времен в Корее именно такой инструмент использовался в приветственной церемонии. По окончании первой части представления, названного «Let’s Move», начался парад атлетов.

Согласно традиции, шествие открыла сборная Греции. Остальные страны шли в алфавитном порядке, но при определении очередности организаторы руководствовались южнокорейским алфавитом, сообщает ТАСС.

Открытие сопровождалось грандиозным салютом.