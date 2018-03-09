Президент Азербайджана Ильхам Алиев в пятницу подписал распоряжение о дополнительных мерах по повышению государственной заботы о ветеранах войны.

Согласно распоряжению, с целью повышения государственной заботы о ветеранах войны в Азербайджане, для усиления материально-технической базы Организации ветеранов войны, труда и вооруженных сил Азербайджана, а также решения текущих вопросов деятельности организации и осуществления предусмотренных мероприятий из резервного фонда Президента Организации ветеранов войны, труда и вооруженных сил будет выделено 300 тысяч манатов.