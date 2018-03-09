Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о мерах по развитию инфраструктуры образования в Гахском, Габалинском, Огузском и Шекинском районах.

В распоряжении говорится, что с целью строительства 15 школ в Гахском, Габалинском, Огузском и Шекинском районах из суммы, указанной в подпункте 1.11.2 «Распределение предусмотренных в государственном бюджете Азербайджана на 2018 год средств для государственных капиталовложений (инвестиционных расходов)», Минобразования будет выделено 5056000 манатов.

Кабинету министров поручено решить вопросы, вытекающие из этого распоряжения, Министерству финансов — обеспечить финансирование в сумме, указанной в распоряжении.