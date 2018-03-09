Следы моральных и физических пыток четко прослеживаются в видеороликах и фотографиях плененных армянской стороной Дильгама Аскерова и Шахбаза Гулиева, снятых во время так называемого предварительного судебного заседания.

Об этом в пятницу, девятого марта, была распространена информация на официальном сайте Международного комитета защиты прав человека (İnternational Human Rights Defence committe (CIPDH)).

Международные правозащитники заявляют, что в письмах, полученных семьями заложников, говорится, что у обоих заключенных серьезные проблемы со здоровьем. В результате безответственного отношения правительства Армении к тяжелым условиям содержания заключенных, здоровье обоих заложников ухудшается изо дня в день.