Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о повышении ежемесячных должностных (тарифных) окладов военнослужащих и не являющихся государственными служащими гражданских работников Особой государственной службы охраны Азербайджана.
С 1 марта 2018 года ежемесячные должностные (тарифные) оклады военнослужащих и не являющихся государственными служащими гражданских работников Особой государственной службы охраны Азербайджана повышены в среднем на 10 процентов.
Президент Ильхам Алиев также подписал распоряжение о повышении ежемесячных должностных окладов военнослужащих и не являющихся госслужащими гражданских работников Службы внешней разведки Азербайджанской Республики.
Согласно распоряжению, ежемесячные должностные оклады военнослужащих и не являющихся госслужащими гражданских работников Службы внешней разведки с 1 марта 2018 года повышены в среднем на 10 процентов.
При этом президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о повышении ежемесячных должностных (тарифных) окладов военнослужащих и не являющихся государственными служащими гражданских работников Службы государственной безопасности (СГБ).
С 1 марта 2018 года ежемесячные должностные (тарифные) оклады военнослужащих и не являющихся государственными служащими гражданских работников СГБ Азербайджана повышены в среднем на 10 процентов.