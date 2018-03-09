При этом президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о повышении ежемесячных должностных (тарифных) окладов военнослужащих и не являющихся государственными служащими гражданских работников Службы государственной безопасности (СГБ).

С 1 марта 2018 года ежемесячные должностные (тарифные) оклады военнослужащих и не являющихся государственными служащими гражданских работников СГБ Азербайджана повышены в среднем на 10 процентов.