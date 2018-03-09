В Кисловодске горожане выразили несогласие с планами по застройке центра города многоэтажками, сообщает группа «Спасти курорт Кисловодск».

Жители Кисловодска высказались против планов инвестора из Азербайджана, который начал застраивать центральные кварталы многоэтажками. По мнению горожан, эти высотки портят архитектурную целостность города, сообщают российские СМИ.

«Зачем кисловодчанам такие стройки, «инвестиции»?! Улучшается ли имидж лечебного курорта, когда центр застраивается небоскребами?! Кисловодск же расположен не на Каспийском побережье и не в Персидском заливе! Он не Баку, не Эмираты, не Абу-Даби! Он в горах», — пишут пользователи.

По словам автора поста, городские власти вместо того, чтобы «остужать пыл» инвесторов, потворствуют их планам и оказывают всяческую поддержку.

«Небольшой молокозавод стоял с давних времен в центре Кисловодска. Небольшие одно-двухэтажные производственные помещения не мешали горожанам, не затемняли солнечный город, не затрудняли движения транспорта. «Инвестор» из Азербайджана решил по-своему распорядится участком. Затеял неуместную, безумную и вредную для горожан стройку!», — пишет автор.