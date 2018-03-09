В Ширване прорвало магистральную канализационную линию, в результате чего просела дорога.

Как сообщает АПА, засорение канализационной линии длиной более 200 метров на улице Хагани города Ширван создало серьезную опасность для зданий, находящихся по обеим сторонам дороги.

Просели некоторые части внутридворовых улиц. Сточные воды заполнили подвалы зданий, что создало угрозу для их фундаментов.

Начальник Ширванского управления водоканала Гамлет Гусейнов заявил, что проблема засорения канализационной линии осталась еще с советских времен. В настоящее время ОАО «Azərsu» принимает меры в связи с аварийной обстановкой, сложившейся на магистральной канализационной линии. На улице Хагани были задействованы техника и рабочая сила ОАО «Azərsu». Были завезены новые пластиковые канализационные трубы. Отмечается, что ремонтные работы завершатся в течение 15-20 дней. В связи с аварией на место происшествия прибыло руководство ОАО «Azərsu».

ОАО «Azərsu» сообщает, что в ближайшие месяцы будут реконструированы канализационные линии города Ширван. Средства для этого уже выделены.