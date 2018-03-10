Многие актрисы не соглашаются на роли женщин легкого поведения, так как думают, что это оставит черное пятно на их репутации, или же после этого им будут предлагать только такие роли .
Но сегодня издание «Интересно знать» представляет подборку самых красивых женщин кинематографа, которые не побоялись сыграть «ночных бабочек» и эти роли стали одними из лучших в их карьере.
Катрин Денев («Дневная красавица»)
Елена Яковлева («Интердевочка», 1989)
Джулия Робертс («Красотка», 1990)
Элизабет Шу («Покидая Лас-Вегас», 1995)
Ким Бейсингер («Секреты Лос-Анджелеса», 1997)
Моника Беллуччи («Малена», 2000)
Шарлиз Терон («Монстр», 2003)
Кристен Стюарт («Добро пожаловать к Райли», 2010)
Меган Фокс («Джона Хекс», 2010)
Джессика Альба («Убийца внутри меня», 2010)
Пенелопа Крус («Римские приключения», 2012)