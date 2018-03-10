Многие актрисы не соглашаются на роли женщин легкого поведения, так как думают, что это оставит черное пятно на их репутации, или же после этого им будут предлагать только такие роли .

Но сегодня издание «Интересно знать» представляет подборку самых красивых женщин кинематографа, которые не побоялись сыграть «ночных бабочек» и эти роли стали одними из лучших в их карьере.

Катрин Денев («Дневная красавица»)

Елена Яковлева («Интердевочка», 1989)



Джулия Робертс («Красотка», 1990)



Элизабет Шу («Покидая Лас-Вегас», 1995)



Ким Бейсингер («Секреты Лос-Анджелеса», 1997)



Моника Беллуччи («Малена», 2000)



Шарлиз Терон («Монстр», 2003)



Кристен Стюарт («Добро пожаловать к Райли», 2010)



Меган Фокс («Джона Хекс», 2010)



Джессика Альба («Убийца внутри меня», 2010)

