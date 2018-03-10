Еще один способ борьбы с пробками: Audi развивает идею полумашины, полудрона с вертикальным взлетом.

Такси будущего представляет собой двухместную капсулу, которая ездит по дорогам, как машина, но в случае пробок поднимается в воздух на летающем дроне, пишет Daily Mail.

Audi утверждает, что этот концепт может стать индустриальным стандартом для создания летающих такси, которые появятся на улицах уже в 2024–2027 годах.

Проект необычного транспортного средства под названием Pop.Up Next был впервые предложен компанией Airbus на Женевском международном автосалоне в прошлом году. А автоконцерн облек идею в красивую форму и показал журналистам во время предварительного просмотра на салоне, который проходит сейчас.

Потрясающие изображения представляют нам частично машину, частично дрон, который может увезти вас куда угодно. Вертикальный взлет позволит забрать людей из любой пробки или труднодоступного участка города. Заказать поездку можно будет через приложение. Система предложит наилучший маршрут с учетом времени дня, наличия пробок, стоимости и ваших пожеланий. Машина выберет, какие варианты перемещения лучше: по земле, по воздуху или и то и другое. Как только вы доберетесь до места назначения, капсула отправится назад на зарядную станцию ждать новых вызовов.

Такси будущего — результат сотрудничества между Audi и инженерной компанией Italdesign. Доктор Бернд Мартенс, член правления Audi и президент Italdesign, сказал: «Когда разрабатываются новые концепции передвижения по городу, необходима креативность».