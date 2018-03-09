Вице-премьер Болгарии Валерий Симеонов назвал патриарха Русской православной церкви Кирилла «второразрядным агентом КГБ». Так он отреагировал на заявление патриарха о том, что он разочарован исторической интерпретацией освобождения Болгарии. Как считает Кирилл, роль России в освобождении Болгарии недооценивают.

«Кирилл — не посланник Господа Бога или Иисуса Христа. Он известен как сигаретный митрополит России. С 1996 года он получил 14 миллиардов долларов за счет импорта безакцизных сигарет», — сказал министр, передает Росбалт.

По словам Симеонова, у патриарха есть частный самолет, вилла в Швейцарии, часы за $30 тысяч, и «он имеет наглость высказывать суждения президенту Болгарии».