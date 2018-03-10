Дэвид Бекхэм озадачил своих поклонников. Его засняли во Франции в компании молодой красотки — известной модели Беллой Хадид. Парочку подловили на трибунах стадиона в Париже — на футбольном матче команд Real Madrid и Paris Saint-Germain.

Издание 7Дней напоминает: в прошлом Бекхэму доводилось играть, как за ту, так и за другую команду.

Что же касается Дэвида и Беллы, то они, вроде бы, встретились на стадионе случайно, после чего решили сесть рядом. Однако, как засвидетельствовали другие болельщики, 42-летний Бекхэм и 21-летняя Хадид подозрительно быстро нашли общий язык. Весь матч они оживленно болтали и кокетничали друг с другом. Как нетрудно заметить на фото, глаза у Дэвида просто горели от восторга. Было ли у этой встречи продолжение, пока неизвестно. Но, по имеющимся сведениям, появившиеся снимки совершенно не понравились жене Дэвида — 43-летней Виктории.

Последнее время супруги видятся не слишком часто: Виктория увлеченно занимается своим бизнесом в Лондоне. А Дэвид много времени проводит в Майами, где он задумал создать свой собственный футбольный клуб. Он так увлекся делами, что даже не смог прилететь в Нью-Йорк к старшему сыну Бруклину, когда тот праздновал недавно свое 19-летие. Впрочем, Бруклин не обиделся на отца: тот трогательно поздравил его в Сети. К тому же, его мама Виктория, в отличие от Дэвида, нашла время прилететь на день рождение сына, хотя для этого ей пришлось совершить путешествие из Британии в Америку. Не говоря уже о том, что она совсем недавно залечила компрессионный перелом ноги и еще несколько дней назад передвигалась при помощи костылей. Но едва ли не больше всего Бруклина порадовало то, что рядом с ним была в день его личного праздника любимая девушка — Хлоя Морец.