Город Африн осажден войсками, участвующими в операции «Оливковая ветвь», и они могут в любой момент войти в город, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

По словам Эрдогана, с начала операции «Оливковая ветвь» на северо-западе Сирии нейтрализован уже 3171 террорист. «В рамках операции «Оливковая ветвь» от террористов очищена территория площадью более 815 кв. км. Эти земли стали частью зоны безопасности», — сказал турецкий лидер. Его слова приводит агентство «Анадолу».

«Площадь территории Африна составляет 2 тысячи кв. км, что равно площади территории, очищенной ранее в рамках операции «Щит Евфрата». После завершения операции в Африне будет обеспечено безопасное возвращение сирийцев в район проведения операции «Оливковая ветвь», — сказал президент Турции.

Турция ни у кого не спрашивала разрешения, начиная операцию «Оливковая ветвь», и не собирается обсуждать сроки ее завершения, подчеркнул Эрдоган.

Президент подчеркнул, что турецкие войска находятся в Сирии не с целью оккупации. Турция лишь освободит эти земли от сил, пытающихся их оккупировать, и вернет истинным владельцам, пояснил глава государства. «ВС Турции сегодня освобождают от террористов Африн, а завтра могут ликвидировать угрозу, исходящую из сирийского Мюнбича. Далее Турция зачистит от террористов районы Сирии, расположенные к востоку от реки Евфрат, вплоть до границы с Ираком», — сказал Эрдоган.

Президент Турции отверг обвинения, озвучиваемые в ряде стран Запада в адрес Анкары относительно убийства мирных жителей юго-запада Сирии. «В гибели 5 миллионов жителей Алжира виноваты страны Запада. Массовые убийства совершались также в Руанде и Ливии. Страны Запада интересуют лишь алмазы, золото и нефть, и они не считаются с людьми», — сказал Эрдоган.