Бывшая «Мисс Вселенная», дизайнер, благотворитель, а теперь и директор московского Музея Моды, Оксана Федорова рассказала «Москва-Баку» о сотрудничестве с азербайджанскими коллегами.

— Вам предстоит сотрудничать с коллегами из разных стран, в том числе из Азербайджана. Сейчас там тоже активно развивается это направление: проходят недели моды, уникальные выставки по истории моды и так далее…

— Я с удовольствием готова сотрудничать с разными коллегами. Мы проводим аналитику, рассматриваем различные предложения и формы такого взаимодействия. Я, если честно, не уверена — существует ли в Баку музей моды, но есть все основания полагать, что он там появится! (Улыбается.)

Азербайджан – страна со своим колоритом, там много талантливых людей, немало великолепных дизайнеров. По моим наблюдениям самая большая посещаемость национальных исторических музеев случается именно тогда, когда проходят выставки кутюрье и знаменитых дизайнеров. Это привлекает, такие выставки отражают эпоху времени, ведь мода – часть культуры и часть каждого из нас.