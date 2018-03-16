Бывшая порнозвезда из Таиланда 33-летняя Нонг Нэт развелась с 72-летним миллионером из США Гарольдом Дженнингсом Несландом после года совместной жизни. Причиной расставания стала боязнь супруги за здоровье мужа во время секса, сообщает российский интернет-сайт news-r.ru со ссылкой на издание Mirror.

Нэт раньше была звездой порнофильмов, но позже ушла из профессии и ударилась в буддизм. А вскоре вышла замуж за американского богача. Но семейная жизнь не сложилась. Она рассказала, что боялась, что с престарелым Гарольдом случился инфаркт из-за слишком активной сексуальной жизни.

Теперь Нонг свободна и рассматривает предложения от потенциальных кандидатов на ее руку и сердце. Жених должен быть богат, красив и полон сил.

Minval.az