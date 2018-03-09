Руководитель международной миссии Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ по наблюдению за президентскими выборами в Азербайджан Кориен Йонкер заявила, что решение оппозиции бойкотировать выборы является «их решением», миссия не будет вмешиваться и комментировать этот факт.

«Это их решение. Мы не будем комментировать и вмешиваться в этот процесс»,- сказала Йонкер.

По её словам, миссия будет действовать и в регионах Азербайджана. «Дайте нам время, мы выступим с докладами. Думаю, после этих докладов можно будет дать оценку нашей деятельности»,- цитирует ее слова РИА Новости.