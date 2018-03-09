В пятницу, 9 марта, на улице Половецкой в Киеве группа неизвестных жестоко избила народного депутата от партии ВО Свобода Юрия Левченко.

Об этом у себя в Facebook сообщил его однопартиец, депутат Киевского горсовета Святослав Кутняк.

По его словам, инцидент произошел во время протеста местных жителей против незаконной стройки.

«На улице Половецкой 25-27, где мы вместе с общиной с полчетвертого утра противостояли кличковским титушкам из благоустройства, чтобы защитить имущество местных жителей и не допустить незаконную застройку, наемники Кличко жестко (до потери сознания) избили народного депутата Юрия Левченко (еще и вплотную несколько раз в глаза баллончиком распылили, что у него теперь подозрение на ожог)», — написал он.

По словам Кутняка, после нападения Левченко отвезли в больницу.