Экс-президент СССР Михаил Горбачев опубликовал в журнале Time свою статью, в которой анализируя текущее международное положение задался вопросом, не пришло ли время для «созыва чрезвычайной сессии Генеральной Ассамблеи или заседания Совета Безопасности на уровне глав государств?» Об этом информирует издание «Московский комсомолец».

Он отметил, что два президента не смогут «разгрести все завалы, возникшие не вчера».

Он призвал использовать интеллектуальный потенциал экспертного сообщества обеих стран в интересах мира.

При этом он возложил на лидеров США и России главную ответственность за выход из нынешнего опасного тупика.