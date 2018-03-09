С одинцовскими избирателями встретился Владимир Жириновский. Встреча‐митинг с кандидатом на пост президента страны состоялась в местном волейбольном центре. Об этом информирует российский интернет-портал 360tv.ru.

Пообщаться с лидером ЛДПР пришли порядка полутора тысяч человек. Жириновский рассказал людям о своем видении будущего страны, он уверяет, власти нужны кардинальные изменения. Высказался кандидат и о своих конкурентах по выборам.

«Сегодня наши кандидаты, восемь человек, ни один не говорит причину наших неудач. Какой вывод делаем? Неудачи продолжатся. Да, выборы закончатся, в следующее воскресенье — все, и все останется, как было, и плохие дороги, и плохая экология, и преступность», — заявил Владимир Жириновский.

А 8 Марта Владимир Жириновский назвал дискриминацией. Впрочем, без поздравлений лидера ЛДПР избирательницы все равно не остались, кандидат призвал мужчин уделять внимание женщинам не только по праздникам.