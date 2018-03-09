Премьер-министр Грузии заявил, что несмотря на попытки правительства и патриарха Грузии, а также международного содружества, все еще не удается добиться передачи тела погибшего в Цхинвали Арчила Татунашвили, сообщают СМИ страны.

Георгий Квирикашвили отмечает, что несмотря на восстановление торговых отношений между Грузией и Россией, «цепь трагических явлений продолжается» и призывает высшее руководство Российской Федерации проявить политическую волю, предпринять шаги для преодоления сложившегося тяжелого положения и «выйти из заколдованного круга».

Грузинский премьер также выразил готовность лично принять участие в переговорах, как в Женевском формате, так и напрямую с осетинской и абхазской сторонами «при конструктивном подходе российской стороны».

Ранее Квирикашвили заявлял, что тело Татунашвили будет передало родственникам не позже этой недели. Эти сведения подтвердил в своем письме и патриарх Московский и всея Руси Кирилл, к которому за содействием обратился грузинский патриарх Илия Второй. Однако накануне стало известно, что передача тела Татунашвили на этой неделе не состоится.