Верховный комиссар ООН по правам человека Зейд Раад аль Хуссейн предложил президенту Филиппин Родриго Дутерте пройти психиатрическую экспертизу после обвинений в терроризме спецдокладчика ООН по правам коренных народов Виктории Таули-Корпус.

«Он должен пройти какую-то психиатрическую экспертизу. Такое поведение неприемлемо», — заявил аль Хуссейн на пресс-конференции в пятницу.

Спецдокладчик ООН в феврале попала в список из 600 человек, обвиняемых в терроризме и предположительном членстве в Новой народной армии и коммунистической партии Филиппин. Документ был передан властями Филиппин в суд Манилы, сообщает РИА-Новости.

Дутерте ранее заявлял, что страна может выйти из ООН, в ответ на критику организацией участившихся убийств, совершаемых в ходе полицейских рейдов в рамках программы по борьбе с наркоторговлей.