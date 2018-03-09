Комитет сената США по регламенту и административным вопросам штата Калифорния рекомендовал местному сенатору Бобу Херцбергу воздержаться от объятий коллег после того, как провел расследование в связи с жалобами нескольких представительниц законодательного собрания, сообщает РИА Новости со ссылкой на газету Los Angeles Times.

«Теперь вы получили предупреждение, что ваше поведение не приветствуется», — цитирует издание письмо комитета. Как отмечает издание, сенатор получил от комитета выговор.

Сенат штата начал внутренние расследование в связи с поведением законодателя после того, как трое нынешних и бывших представительниц местного законодательного органа заявили, что его непрошеные объятия были неуместны. Представители комитета, проводившие расследование, выяснили, что иногда люди могли чувствовать себя неудобно из-за поведения Херцберга, но в «значительном большинстве» случаев реципиенты не воспринимали объятия сенатора негативно. Кроме того, участники расследования пришли к выводу, что действия законодателя не имели «сексуальную природу».

В ходе расследования также стало известно, что ранее местный сенат уже предупреждал Херцберга о том, что его объятия и касания «вызывают опасения». В отчете комитета отмечается, что законодатель несерьезно воспринял эти предупреждения и «не смог понять, что некоторым людям его объятия действительно доставляют неудобства».

Херцберг, получивший за свое поведение прозвище «обнимашка» (Huggy Bear), извинился перед теми, кто чувствовал себя неудобно из-за его объятий и заявил, что согласен с выводами комитета.