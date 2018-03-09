В провинции Квебек в Канаде сотни врачей не согласны с повышением оплаты своего труда.

Как передает «Лайф», в открытом письме медработники обратились к местному правительству с просьбой пересмотреть политику финансирования в области здравоохранения.

Кроме более чем 500 врачей различных специальностей свой протест против завышенных доходов канадских докторов выразили также 150 студентов местных медуниверситетов. По мнению протестующих, действующее распределение финансирования медицины в провинции несправедливо.

— Эти повышения оплаты шокируют нас, так как наши медсёстры и другой персонал вместе с другими профессионалами своего дела находятся в сложном финансовом положении. В то же время наши пациенты вообще лишены необходимых медицинских услуг из-за огромных издержек в центральной системе финансирования канадского Минздрава, — приводит текст открытого письма телеканал CNBC.

Согласно официальному информпорталу канадских властей, в стране действует универсальная для всех провинций система здравоохранения, позволяющая предоставлять медицинские услуги населению преимущественно на бесплатной основе.

Согласно официальным данным, в 2017 году зарплата канадского терапевта общей практики в государственной клинике составила в среднем 260 тысяч долларов США. Хирург зарабатывал более 300 тысяч долларов.

В послании отмечается, что за последние годы общая рабочая нагрузка на весь медперсонал в Канаде возросла в несколько раз, в связи с чем многим приходиться работать буквально на износ. В то время как канадское правительство хочет финансово поощрить лишь высококвалифицированную часть персонала, медсёстры и медбратья, которые каждый день занимаются не менее важной и значимой работой, остаются без повышения заработка.