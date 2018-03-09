Багдадский суд вынес смертный приговор сестре лидера террористического «Исламского государства» Абу Бакра аль-Багдади. Об этом сообщил представитель суда Абдул-Саттар Байракдар, пишет Fox News. При этом, имя сестры аль-Багдади не было названо.

Родственницу террориста признали виновной в «предоставлении материально-технической поддержки и помощи в совершении преступных деяний». Также она признана виновной в «распределении денег» среди боевиков ИГИЛ в Мосуле.

Также отмечено, что ранее к смертной казни был приговорен муж женщины как один из руководителей ИГИЛ.