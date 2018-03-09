На пятничной проповеди 2 марта имам-хатиб соборной мечети «Мирза Юсуф» в Ташкенте Рахматулло Сайфуддинов, ставший известным широкой общественности после призыва избавиться от «постыдного явления» – мужчин-гинекологов, говорил о пагубном влиянии турецких сериалов на генофонд узбеков.

Как передает ca-news.org, во время проповеди имам Сайфуддинов заявил, что «от женщин, думающих во время полового акта не о муже, а о красивых актерах с турецких сериалов, рождаются дети-геи». ​

Данное заявление узбекского имама прозвучало в то время, когда в местной прессе идет яростная кампании против турецких сериалов.

Во время своей пятничной проповеди имам-хатиб Рахматулло Сайфуддинов заявил, что нынешние турецкие сериалы не только противоречат национальному менталитету, но и нарушают сексуальную ориентацию еще не зачатых детей.

Имам-хатиб столичной мечети «Домбиробод» Шермурад Тогай 6 марта сказал, что присоединяется к мнению своего коллеги Рахматулло Сайфуддинова. «В исламе есть хадис, в котором говорится, что во время полового акта женщина и мужчина не должны думать о чем-то дьявольском», – говорит он.