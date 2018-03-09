Министерства обороны Азербайджана и Грузии подписали план военного сотрудничества на 2018 год, сообщает Минобороны.

Документ подписан в Баку главами оборонных ведомств двух стран — Закиром Гасановым и Леваном Изориа.

«В ходе встречи министры обороны обсудили вопросы сотрудничества в сфере верификации и контроля над вооружением. Стороны также обменялись мнениями о перспективах сотрудничества в военной, военно-технической, военно-образовательной, военно-медицинских сферах, проведения совместных военных учений, организации рабочих встреч и др. вопросах, представляющих взаимный интерес», — отмечается в сообщении.

З.Гасанов также подчеркнул важность расширения военного сотрудничества между Азербайджаном и Грузией, как на двусторонней основе, так и в рамках НАТО, а также в формате сотрудничества военных структур Азербайджан-Турция-Грузия.